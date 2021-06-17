МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти умеренно снижается в четверг днем, основным фактором этого выступает укрепление американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Итоги заседания ФРС огорчили нефтяников

По состоянию на 13.43 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26%, до 74,2 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,21%, до 72 долларов.

Внимание инвесторов сосредоточено вокруг заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Накануне регулятор принял решение сохранить учётную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, при этом члены комитета допустили вероятность её повышения.

После этого доллар стал укрепляться, что оказывает давление на сырьевые котировки. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается сейчас на 0,75%, до 91,81 пункта. Финансовые долларовые инструменты становятся всё более предпочтительными, а нефть — менее доступной для инвесторов с другой валютой.

"Укрепление доллара и более низкие инфляционные ожидания, а также снижение аппетита к риску на данный момент снизили инвестиционный аппетит к нефти. Нефтяным рынком движут не только фундаментальные факторы, которые в настоящее время благоприятные, но и финансовые инвесторы, покупающие нефть по другим причинам", — считает глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), мнение которого приводит агентство Блумберг.