МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия в апреле вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,758 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте, как и месяцем ранее — Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). Цена на нефть: назад к вершинам

На этой позиции Россия остается год, и лишь в апреле 2020 года она опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.

По данным JODI, нефтедобыча в РФ в апреле выросла на 2,3% по отношению к марту. США сократили добычу на 2% в месячном выражении — до 10,95 миллиона баррелей нефти в сутки, а добыча Саудовской Аравии осталась почти неизменной — 8,134 миллиона баррелей в день против 8,138 миллиона месяцем ранее.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в апреле снизился в месячном выражении на 0,4% — до 5,408 миллиона баррелей в сутки, а из США — вырос на 2,6%, до 2,925 миллиона баррелей. Данные об экспорте из России за апрель JODI не приводит. В марте РФ экспортировала 3,963 миллиона баррелей нефти в сутки, а в феврале — 4,414 миллиона, следует из данных организации.

Нефтепереработка в России в апреле сократилась на 0,2% с уровня марта и составила 5,799 миллиона баррелей в сутки. Переработка в США выросла на 4,4% в сравнении с предыдущим месяцем — до 15,02 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии — снизилась на 5,6%, до 2,295 миллиона баррелей в день.