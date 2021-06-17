МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-президент агентства Джеймс Гудер в ходе онлайн-конференции "Argus Рынок нефти 2021: Глобальные рынки и СНГ" назвал нового потенциального соперника для российской нефти. Россия осталась на втором месте в мире по добыче нефти

Конкуренцию российской экспортной нефти Urals может составить норвежский сорт Johan Sverdrup, добываемый на одноименном месторождении в Северном море, пишет Лента.ру со ссылкой на агентство Argus, специализирующееся на рынке нефти.

"Полтора года эксплуатируется, но это самый крупный поток нефти — больше, чем Brent, больше, чем Forties. И если мы добавим его в корзину датированного Brent, это будет означать серьезное повышение объемов", — цитирует Лента.ру. Джеймса Гудера.

По его мнению, сейчас европейские страны не так активно покупают Urals. Эксперт опасается, что если Johan Sverdrup будет включен в состав корзины Brent, стоимость контрактов на него будет выше, чем на российский сорт.