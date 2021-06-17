МОСКВА, 17 июн ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили темпы падения до 3% на фоне общей волатильности на рынке и укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.42 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,01%, до 72,15 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 3,09%, до 69,92 доллара.

На рынках наблюдается волатильность, некоторые активы заметно теряют в цене: золото дешевеет на 4,7%, серебро — на 6,7%, стоимость палладия падает более чем на 10%. В то же время курс доллара значительно растет по отношению к мировым валютам.

В среду вечером Федеральная резервная система (ФРС) США завершила июньское двухдневное заседание и объявила, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к концу 2023 года.

Аналитик Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths), мнение которой приводит агентство Market Watch, сказала, что неожиданный шаг ФРС к нормализации своей монетарной политики "застал врасплох" рынки. Тем не менее, считает эксперт, снижение цен на нефть в четверг не сильно отразится на стоимости сырья, поскольку оно подорожало примерно на 11% за последние четыре недели.

Давление на нефтяные котировки также оказывают заявления замглавы МИД Ирана о том, что соглашение по ядерной сделке "ближе, чем когда-либо", однако остаются некоторые вопросы. Инвесторы опасаются возможного возвращения иранской нефти на рынок, что негативно отразится на балансе спроса и предложения в условиях пандемии коронавируса.