2021-06-18T13:58:18+03:00
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2021-06-18T13:58:18+03:00
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https://1prime.ru/oil/20210618/833969658.html
Цены на нефть замедлили темпы падения
Нефть
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Мировые цены на нефть продолжают падать в пятницу днем, но уже чуть более медленными темпами, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.51 мск цена августовских фьючерсов... ПРАЙМ, 18.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в пятницу днем, но уже чуть более медленными темпами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.51 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,56%, до 72,67 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 70,77 доллара.
Нефть продолжает дешеветь, днем цены опускались на 0,8%, теперь — в пределах 0,6%. Накануне марка Brent упала в цене на 1,76%, а WTI — на 1,54%. Снижение стоимости сырья было преимущественно вызвано волатильностью на рынке после того, как Федеральная резервная система США спрогнозировала повышение процентной ставки в 2023 году.
"Перспектива более раннего повышения процентных ставок подтолкнула доллар вверх и дала трейдерам повод для фиксации прибыли", — полагает аналитик PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Блумберг.