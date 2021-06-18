МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В ходе конференции Commodities Global Summit, организованной изданием Financial Times, руководители крупнейших сырьевых трейдеров выразили озабоченность по поводу недостаточных инвестиций в разработку новых нефтяных месторождений. Чем дальнейший рост цен на нефть опасен для рынка

Несмотря на развитие "зеленой" энергетики, спрос на нефть в ближайшее десятилетие продолжит расти. Отсутствие необходимых инвестиций грозит резким сокращением предложения, в результате чего цена на нефть может подскочить до $100 за баррель.

Однако ОПЕК+ располагает большими резервными добывающими мощностями и способна не допустить значительного подорожания нефти в текущем году.

ОПЕК НЕ РАСКРЫВАЕТ КАРТЫ

Исполнительный директор Vitol Рассел Харди в первый день конференции заявил, что цены на нефть будут находиться в диапазоне $70-80 за баррель до конца 2021 года.

"Можно ожидать — и для этого есть серьезные основания — что до конца года цена на нефть будет находиться в диапазоне $70-80 за баррель. Могут цены пойти выше? Конечно. Но это произойдет не из-за фундаментальных факторов, а в связи с каким-нибудь событием", — сказал Харди.

Vitol является крупнейшим сырьевым трейдером на мировом энергетическом рынке. Ежедневный оборот сделок купли-продажи нефти и нефтепродуктов этой зарегистрированной в Швейцарии и Нидерландах компании достигает 7 миллионов баррелей.

"Нефть еще может немного подрасти. Ближайшие месяцы будут интересными. ОПЕК пока не раскрывает карты. Ожидаем новостей из Ирана. Ждать осталось совсем немного", — добавил Харди.

Участники рынка, и в первую очередь сырьевые трейдеры, ожидают завершения переговоров между Тегераном и Вашингтоном, на которых обсуждается возобновление "Совместного всеобъемлющего плана действий". В соответствии с этим планом, получившим название "ядерной сделки", предусматривается осуществление международного контроля над ядерной программой Ирана в обмен на отмену американских санкций против этой страны. Почему цены на нефть развернулись вниз

Если санкции будут отменены, то Иран с сможет существенно увеличить поставки нефти на международный рынок уже в сентябре-ноябре.По мнению Харди, ОПЕК+ придется принять меры, чтобы не допустить переизбытка предложения нефти на рынке после июля. Текущие ограничения на добычу нефти в рамках ОПЕК+ действуют до конца следующего месяца.

"ОПЕК хочет держать ситуацию под контролем, чтобы процесс (увеличения предложения нефти — прим. ред.) проходил постепенно. Рынок воспринимает это позитивно. Дисциплина в ОПЕК и способность этой организации влиять на рынок окажут поддержку ценам", — сказал Харди.

По мнению главы Vitol, нефть может подорожать до $100 за баррель, но такой сценарий маловероятен в ближайшее время, поскольку резервные добывающие мощности в мире достигают 5,5 миллиона барр./сут. ОПЕК+ ограничивает добычу, а растущий спрос и сокращение запасов в развитых странах способствуют подорожанию нефти. Эксперт указал на новый риск для нефтегазовых проектов по всему миру

По его мнению, не следует говорить о начале "суперцикла", поскольку сейчас ситуация на рынке нефти находится под контролем в отличие от 2008 года. Харди ожидает полного восстановления мирового спроса на нефть во второй половине 2022 года. При этом спрос на дизельное топливо уже восстановился, на бензин восстановится в четвертом квартале, а нефтехимическая продукция сейчас потребляется в большем объеме, чем до пандемии коронавируса.

Только спрос на авиационный керосин не может восстановится и остается на крайне низком уровне.

В Vitol ожидают, что спрос на нефть будет расти до 2030 года, затем в течение десятилетия он будет находится примерно на одном уровне, а значительное снижение начнется после 2040 года. Харди предупредил о серьезном сокращении предложения в период с 2025 по 2035 год, поэтому несмотря на инвестиции в развитие ВИЭ, Vitol продолжает вкладывать в добывающие активы.

Vitol намерена приобрести лицензионные участки на Permian Basin — структуре, где добывается больше 40% всей американской нефти — через подконтрольную компанию Vencer Energy. Харди крайне осторожно высказывается о восстановлении добычи сланцевой нефти в США в полном объеме: она вырастет, но незначительно; "повторения "золотой лихорадки", подобной той, что мы видели в прошлом, не будет".

Консорциум в составе Vitol и сингапурской Mercantile & Maritime Energy в начале июня приобрел долю 5% в грандиозном проекте "Восток Ойл", реализуемом "Роснефтью" на севере Красноярского края. Ресурсы включенных в проект месторождений превышают 6 миллиардов тонн легкой малосернистой нефти.

ВЫШЕ 100 ИЛИ НИЖЕ 50

Глава трейдера Тrafigura Джереми Веир полагает, что недостаточные инвестиции в добычу могут привести к подорожанию нефти до $100 за баррель. Это может произойти до того, как спрос на этот энергоресурс достигнет пика.

"Ситуация с предложением вызывает тревогу… Обеспеченность запасами (разведанными — прим. ред.) сократились с 15 лет до 10 лет. Инвестиции в добычу нефти снизились за последние 5-6 лет с 400 миллиардов в год до немногим более 100 миллиардов в год", — сказал Веир. Недостаток инвестиций в добычу может стать причиной роста цен.

Несмотря на энергетический переход, нефть продолжит пользоваться спросом в течение долгого времени. Даже во время пика заболеваемости коронавирусом спрос на нефть не упал ниже 80 миллионов барр./сут., напомнил глава Mercuria.

"Есть шанс, что в будущем цены на нефть вернутся к $100 за баррель, поскольку для инвестиций нужны более высокие цены", — заявил Веир, но не уточнил, когда это может произойти.

Исполнительный директор другого крупного трейдера Mercuria Марко Дунанд заявил, что котировки нефти останутся на уровне около $70 за баррель в течение "некоторого времени", а ситуация изменится, когда ОПЕК+ примет решение смягчить ограничения, чтобы использовать резервные добывающие мощности. Он уверен, что ОПЕК+ увеличит добычу, если цены превысят $75 за баррель с целью не допустить увеличения добычи сланцевой нефти.

Дунанд считает, что мировой спрос на нефть превысит 100 миллионов барр./сут. уже к концу года, а сейчас он составляет 95 миллионов барр./сут. Экономист оценил возможность наращивания добычи странами ОПЕК+

По его мнению, к концу когда резервные мощности по добыче нефти в мире составят около 6 миллионов барр./сут. без учета мощностей Ирана и Венесуэлы, что предотвратит резкий рост цен в следующем году, но страны ОПЕК+ способны повлиять на рынок и не допустить подорожания нефти.

Глава Mercuria прогнозирует, что добыча сланцевой нефти в США увеличится в этом году на 300 тысяч барр./сут. и примерно на 1 миллион барр./сут. в 2022 году, но рынок способен поглотить эти объемы. Он также сказал, что существуют разные сценарии развития событий на рынке нефти, в соответствии с которыми цены могут достичь $100 за баррель или упасть ниже $50 за баррель.

Кроме того, сильное влияние на рынок нефти оказывают политические решения. Дунанд полагает, что подобные решения могут быть приняты на конференции по изменению климата COP26, которая состоится под эгидой ООН в Глазго уже в этом году.