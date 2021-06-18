МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к росту после снижения днем, при этом по итогам недели котировки могут показать рост уже четвертую неделю подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.17 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52%, до 73,46 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,77%, до 71,59 доллара. Днем нефть дешевела на 0,4-0,6%.

"По нефти "бычья" тенденция остается благодаря оптимизму вокруг прогнозов по спросу", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).

С начала недели котировки выросли примерно на 1%, при этом нефть дорожает уже четыре недели подряд, за это время стоимость этого вида сырья выросла на 11-13%.

Трейдеры, в частности, обращают внимание и на данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Ранее фирма сообщила, что за неделю, завершившуюся 18 июня, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на восемь, до 373 агрегатов.