МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco завершила продажу 49% в своем нефтепроводном бизнесе Aramco Oil Pipelines Company (AOPC) группе инвесторов за 12,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

"Aramco и международный консорциум инвесторов, включающий EIG и Mubadala, объявили сегодня об успешном закрытии договора купли-продажи, по которому консорциум приобрел 49% акций Aramco Oil Pipelines Company, подразделения Aramco, за 12,4 миллиарда долларов", — сообщает Saudi Aramco.

Отмечается, что AOPC получит в аренду право пользования нефтепроводной инфраструктурой Aramco на 25 лет. Для Aramco будет установлен тариф на прокачку нефти, а также минимальный объем прокачки. Кроме того, компания сохранит полное владение и операционный контроль над своей сетью нефтепроводов. Сделка не накладывает никаких ограничений на фактические объемы добычи нефти Aramco.

В апреле Saudi Aramco сообщила о заключении соглашения о продаже доли в свой новой дочерней компании AOPC консорциуму во главе с американской EIG Global Energy Partners. Позднее СМИ сообщили о том, что к группе инвесторов, приобретающих долю в подразделении Aramco, присоединился суверенный инвестфонд ОАЭ Mubadala.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.