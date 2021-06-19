МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Поднявшись выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019-го, Нефть Brent уже немного просела. Котировки росли в ожидании личной встречи Владимира Путина и Джо Байдена, подорожание продолжилось и после саммита в Женеве, теперь же наблюдается незначительный спад. Хотя цены все так же остаются высокими. Сказывается политика, а также то, что страны — участницы ОПЕК+ дисциплинированно ограничивают добычу. О том, как долго это продлится, рассказала в своей статье колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева. Эксперт оценил оборот торгов углеродными единицами в России к 2030 году

НА ВЫРОСТ

Черное золото пошло в гору, когда мир узнал, что Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться. Обычно такие саммиты благоприятно сказываются на рынке, ведь бизнес воспринимает это как признак улучшения отношений и рассчитывает на восстановление экономического сотрудничества между странами.

Но, как отмечает Бадмаева, прежде всего нефть дорожала из-за сделки ОПЕК+, которую строго соблюдают. Производство наращивают очень медленно. В мае — на 320 тысяч баррелей в сутки, до 40,4 миллиона. Участники картеля выполнили соглашение на 124%. Остальные — на 94.

В результате спрос опережает предложение. Разницу покрывают запасами, накопленными в первой половине 2020-го.

Как считает эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн, "рынок остается в состоянии искусственного дефицита". На прошлой неделе оборот составил около миллиона баррелей в день. Сейчас увеличили до 1,6-1,8 миллиона. "Благодаря ускорению мировой экономики котировки пробили психологическую отметку в 73 доллара за Brent", — отметил собеседник РИА Новости. Таким образом, цена превысила докризисный уровень. Потребление топлива, хотя еще и не достигло прежних показателей, быстро восстанавливается. В разгаре сельскохозяйственный сезон, период покупки автомобилей, участились авиаперелеты. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021-м глобальный спрос достигнет 96,4 миллиона баррелей в сутки, что на 5,4 миллиона больше, чем в 2020-м. К доковидным показателям рынок вернется в следующем году. Ожидают рост на 3,1 миллиона баррелей в сутки — до 99 с половиной миллионов.

Помимо этого, во вторник Американский институт нефти зафиксировал серьезное сокращение запасов сырья в США — на 8,5 миллиона баррелей за неделю. Это также свидетельствует о восстановлении потребления. Об этом рассказал Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Согласно информации МЭА, запасы в развитых странах впервые с начала кризиса весной прошлого года опустились ниже среднего уровня за пять лет. В июле 2020-го был исторический максимум — 3,22 миллиарда баррелей. С тех пор — сокращение по миллиону в сутки. Спрос растет. Но предложение по-прежнему ограничено соглашением ОПЕК+.

В свою очередь, Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, считает, что участникам сделки, похоже, придется увеличить добычу. "В этом есть смысл. Иначе ситуацией воспользуются другие производители, ​прежде всего США. Возможна коррекция из-за "перегретости" рынка. В общем, диапазон от 70 до 77 долларов за баррель Brent наиболее вероятен в ближайшие месяцы", — объяснил экономист.

Очередное заседание ОПЕК+, которое может повлиять на рынок, намечено на 1 июля. Эксперт назвал условие продолжения роста нефтяных цен

ИРАН ПУТАЕТ КАРТЫ ОПЕК

По прогнозу крупнейших сырьевых трейдеров, до конца 2021-го нефтяные котировки останутся в диапазоне 70-80 долларов. Такую оценку дали на FT Commodities Global Summit. Не исключено и подорожание до сотни.

С апреля по июнь рынок вырос более чем на 20%. Игроки ожидают особенно ускоренного восстановления спроса на топливо во втором полугодии.

К тому же переговоры по иранской ядерной сделке — еще один существенный фактор — явно не завершатся до президентских выборов в Исламской республике, запланированных на 18 июня. Существует вероятность того, что новая власть займет другую позицию, а это еще больше отсрочит достижение соглашения.

Ожидается, что Иран увеличит поставки с 2,4 миллиона баррелей в сутки до 2,6 в третьем квартале и до трех в четвертом. Однако из-за затянувшихся переговоров все это под вопросом. В том случае, если Тегеран не восстановит экспорт в краткосрочной перспективе, ОПЕК+ нарастит добычу, чтобы удовлетворить спрос.

Между тем цены по-прежнему сдерживает пандемия. Инвесторы обеспокоены эпидемиологической ситуацией в Европе — как бы не повторился прошлый год, когда локдаун обрушил котировки.

ДОРОЖАЮЩАЯ НЕФТЬ ОПЯТЬ СПАСАЕТ БЮДЖЕТ

Как отмечает Гойхман, конъюнктура рынка благоприятна для российской казны. "Увеличиваются доходы от экспорта и для нефтяников, и для бюджета. При курсе 72 за доллар цена барреля в национальной валюте превышает 5300 рублей. А несколько лет назад было порядка 3500", — подчеркнул экономист.

По предварительным данным Минфина, в январе-мае федеральный бюджет исполнили с профицитом 312,07 миллиарда рублей. Достичь этого удалось за счет превышения фактических нефтегазовых доходов над плановыми на 28,4% в годовом выражении.​

Если нефть продолжит дорожать, а спрос — расти, вместо ожидаемого дефицита в 2,7 триллиона финансовый год закроют с профицитом более 500 миллиардов рублей.

Однако не стоит надеяться только на черное золото. Безусловно, альтернативные источники в ближайшее время не вытеснят традиционные нефть и газ, но новые технологии бурно развиваются, и к середине века энергетическая отрасль может существенно измениться.