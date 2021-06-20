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2021
https://1prime.ru/oil/20210620/833982607.html
Эксперт дал прогноз по нефтяным котировкам на следующую неделю
Нефть
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Нефтяной рынок находится под давлением ряда важных факторов, которые могут обусловить коррекционное движение вниз в ближайшие дни. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на... ПРАЙМ, 20.06.2021
нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Нефтяной рынок находится под давлением ряда важных факторов, которые могут обусловить коррекционное движение вниз в ближайшие дни. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на слова начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева.
Наиболее важный факто, по его мнению — это "ястребиный" сигнал от ФРС, который существенно укрепил доллар США и привел пока к относительно небольшому снижению нефтяных котировок.
"Очевидно, что переосмысление неожиданной жесткости риторики ФРС займет какое-то время, поэтому нефтяные цены будут под давлением в ближайшую неделю. Дополнительный негатив исходит со стороны новостей о том, что США и Иран продолжают продвигаться в формате новой "ядерной" сделки", — объяснил эксперт.