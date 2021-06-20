МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Нефтяной рынок находится под давлением ряда важных факторов, которые могут обусловить коррекционное движение вниз в ближайшие дни. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на слова начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева. Россиянам рассказали, как накопить запас с маленькой зарплатой

Наиболее важный факто, по его мнению — это "ястребиный" сигнал от ФРС, который существенно укрепил доллар США и привел пока к относительно небольшому снижению нефтяных котировок.

"Очевидно, что переосмысление неожиданной жесткости риторики ФРС займет какое-то время, поэтому нефтяные цены будут под давлением в ближайшую неделю. Дополнительный негатив исходит со стороны новостей о том, что США и Иран продолжают продвигаться в формате новой "ядерной" сделки", — объяснил эксперт.