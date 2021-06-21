МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Предложений по срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры сделки после июля, пока нет, заявил РИА Новости вице-премьер Александр Новак. Цены на московских заправках замедлили рост

"Мы посмотрим это через 10 дней, в принципе у нас есть разные варианты — и на один месяц принять, и на несколько месяцев. Можем и на более долгосрочный период. Мы это обсудим вместе с нашими коллегами. Сейчас конкретных предложений нет, мы будем вырабатывать ближе к встрече", — сказал он.

Встреча всех стран альянса ОПЕК+ назначена на 1 июля.

По результатам прошедшей 1 июня встречи альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле. Китай поднимет цены на топливо

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На май текущего года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае составляли 7,3 миллиона миллиона баррелей в сутки, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.