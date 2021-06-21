МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Количество путешествий весной этого года выросло относительно прошлогодней "карантинной" весны — на этом фоне россияне начали заметно больше тратить на бензин для заправки своих авто, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), его результаты есть в распоряжении РИА Новости. Стало известно, какие одноразовые товары хотят запретить в России

В исследовании были использованы обезличенные данные по количеству в чеках топ-100 самых популярных товаров весны 2021 года, а также весны 2020 года.

"В категории "Услуги" постоянный лидер покупок – услуги АЗС. В 2021 году выросло и число весенних покупок бензина. Относительно весны 2020 покупали чаще Аи-92 – на 59%, а Аи-95 – на 98%. При этом более дорогой Аи-95 минувшей весной оказывался в чеках россиян заметно чаще, чем Аи-92. В прошлом же году ситуация была противоположной", — подсчитали аналитики.

В категории "Продукты питания" бессменными лидерами по числу покупок являются хлеб, молоко и вода. Эти три товара стали покупать заметно чаще. Причем покупки воды выросли на 67% весной 2021 года относительно весны 2020 года. Продуктом-лидером по динамике роста количества покупок с марта по май 2021 года относительно весны прошлого года стало мясо курицы. Ее покупки выросли более чем в два раза относительно марта-мая 2020 года.

В категории "Средства гигиены" традиционно лидируют крем, зубная паста и мыло. Весной 2021 года по сравнению с весной 2020 года чаше стали покупать крем (на 63%) и пасту (на 48%). При этом количество покупок мыла снизилось на 3%. Дерипаска предсказал США дефолт

Еще одна популярная категория трат – "Товары для детей". Самое большое число покупок весной 2021 года – у детского питания. Их количество выросло на 57% относительно весны 2020 года. Далее идут тетради, покупки которых весной 2021 года выросли на 119%. "Столь высокие показатели вполне объяснимы смягчением в текущем году жесткого карантина и возвращением детей в школы, которые в прошлом году в аналогичном периоде были на дистанционном обучении", — пояснили авторы исследования.

Среди топовых товаров в категории "Хозяйственные товары" – туалетная бумага и салфетки. Весной 2021 их покупки выросли на 30% и 35%, соответственно. Неизменный лидер в указанной категории во все времена года снова оказался пакет. Товар, который оплачивает практически каждый покупатель магазина, весной 2021 года покупали на 54% чаще, чем с марта по май 2020 года. Что вполне ожидаемо – в прошлом году россияне из-за карантина реже посещали супермаркеты, пользуясь в основном доставкой продуктов.