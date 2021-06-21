МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Сомнений в том, что цены на нефть в обозримом будущем могут достичь отметки в $100 за баррель, или даже $200 за баррель, уже практически ни у кого нет, пишет издание "Взгляд" со ссылкой на экспертов. При этом, отмечает издание, для России и ряда других экспортеров сырья столь дорогая нефть опасна. Цены на газ в Европе достигли пика из-за жары

"Учитывая тенденции на рынке, сформированные в средне- и долгосрочном периоде, прежде всего на основе динамики показателей, отражающих изменения товарной и денежной массы, базовый целевой уровень прироста цен на нефть на ближайшие годы, как представляется, составляет 100-200 долларов за баррель", — отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

По его словам, российский бюджет и экономика получают выгоду при ценах на нефть выше отметки в $70-75 за баррель.

Если в 2020 году нефтегазовые доходы бюджета России за весь год составили 5,2 триллиона рублей, то в этом году уже за первые пять месяцев — целых 3,1 триллиона рублей. Дальше доходы России будут только расти на фоне еще более высоких цен на "черное золото".

"Среднемесячный показатель доходов бюджета вырос на 40%. Но это не только следствие повышения цен на нефть, но и слабой реакции на это повышение курса рубля", — отмечает Осин.

Он обращает внимание: кажется, что слабый рубль выглядит позитивным фактором для бюджета и экономики страны. Но это только на первый взгляд. "Такая оценка некорректна, так как не учитывает традиционно повышенных инвестиционных и инфляционных рисков для экономики, лежащих в основе слабости национальной валюты", — поясняет специалист.

По причине высокой инфляции в стране, которую никак не удается остановить, Банк России вынужден повышать ключевую ставку и делать кредитные деньги более дорогими.