МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в понедельник днем на фоне перспектив увеличения спроса на сырье в летний период, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, чем нефть по $200 опасна для России

По состоянию на 12.45 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31%, до 73,74 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,34%, до 71,53 доллара, июльских — на 0,43%, до 71,95 доллара.

На рынке нефти в понедельник днем наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы надеются на увеличение спроса в летний период в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение.

"Восстановление спроса летом в северном полушарии настолько велико, что рынок все больше обеспокоен дальнейшим резким сокращением запасов", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.