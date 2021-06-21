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2021
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Нефть продолжает дорожать на перспективах увеличения спроса
Нефть
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Мировые цены на нефть продолжают расти в понедельник днем на фоне перспектив увеличения спроса на сырье в летний период, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.45 мск... ПРАЙМ, 21.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в понедельник днем на фоне перспектив увеличения спроса на сырье в летний период, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.45 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31%, до 73,74 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,34%, до 71,53 доллара, июльских — на 0,43%, до 71,95 доллара.
На рынке нефти в понедельник днем наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы надеются на увеличение спроса в летний период в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение.
"Восстановление спроса летом в северном полушарии настолько велико, что рынок все больше обеспокоен дальнейшим резким сокращением запасов", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.