МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Прогноз Bank of America по цене на нефть в 2022 году составляет 75 долларов за баррель марки Brent, однако аналитики не исключают, что стоимость нефти может вырасти и до 100 долларов ввиду определенных факторов, говорится в отчете банка. Эксперт рассказал, чем нефть по $200 опасна для России

В отчете банк прогнозирует среднюю стоимость барреля марки Brent в 2021 году на уровне 68 долларов, в 2022 году — на уровне 75 долларов. При этом прогноз, вышедший в июне 2020 года, гласил, что в этом году средняя цена Brent составит 60 долларов за баррель. Сейчас средняя цена на нефть за 2021 год составляет 64 доллара за баррель, что соответствует среднему значению за 20 лет.

"Тем не менее, совокупность факторов может подтолкнуть нефть к цене в 100 долларов за баррель в следующем году, в основном из-за трех ключевых факторов спроса и трех ключевых факторов предложения", — говорится в отчете.

Со стороны спроса мобильность может значительно возрасти после проведения массовой вакцинации. Во-вторых, банк ожидает сохранения тренда на дистанционный формат работы, который увеличивает пробег автомобиля. В-третьих, люди по-прежнему будут предпочитать личный автомобиль, из-за чего уровень потребления топлива в перспективе также возрастет. Нефть продолжает дорожать на перспективах увеличения спроса

Со стороны предложения аналитики ожидают, что давление со стороны правительства США во всем мире приведет к сокращению капитальных вложений в нефтяные проекты для достижения целей Парижского договора. Во-вторых, инвесторы все более активно выступают против расходов в энергетическом секторе по финансовым и экологическим причинам. Наконец, возрастает юридическое давление со стороны судебных органов с целью ограничения выбросов углекислого газа.

"Если ОПЕК+ согласится продлить достаточно жесткую политику ограничения добычи 2021 года и первого полугодия 2022 года на второе полугодие 2022 года, мы считаем, что цена на нефть марки Brent может достичь трехзначных цифр в следующем году", — подытожили в банке. После ответа сланцевых добытчиков в США цена опустится до 65 долларов за баррель к 2023 году.

Среди рисков снижения цены Bank of America отмечает возможный выход иранских баррелей на рынок, ухудшение дисциплины исполнения сделки ОПЕК+, мутацию коронавируса и замедление темпов вакцинации, ужесточение денежно-кредитной политики и неустойчивое положение демократического большинства в конгрессе США.