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2021
https://1prime.ru/oil/20210622/833995067.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с 2019 года
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 25 апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 4.22 мск цена августовских... ПРАЙМ, 22.06.2021
торги, brent, фьючерс, россия, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 25 апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 4.22 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,20% — до $75,02 доллара за баррель.