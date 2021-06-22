МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 25 апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов. Биткоин теряет более 11% стоимости

По состоянию на 4.22 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,20% — до $75,02 доллара за баррель.