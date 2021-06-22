2021-06-22T09:46:26+03:00
2021-06-22T09:46:26+03:00
2021-06-22T09:46:26+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210622/833997201.html
Экономист рассказал, когда нефть вырастет до $100 за баррель
Нефть
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Стоимость нефти может достигнуть отметки в 100 долларов за баррель через год-полтора, сказал главный экономист трейдинговой Trafigura Group Саад Рахим (Saad Rahim) в интервью... ПРАЙМ, 22.06.2021
прогноз, цены на нефть, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти может достигнуть отметки в 100 долларов за баррель через год-полтора, сказал главный экономист трейдинговой Trafigura Group Саад Рахим (Saad Rahim) в интервью агентству Блумберг.
"Вы видите очень сильное восстановление спроса, лидерами которого до этого были Китай и сфера производства товаров, теперь же их сменили США, Европа, сферы услуг и путешествий", — пояснил экономист.
Эксперт также отметил, что сейчас рынок "жаден до нефти", и структурный недостаток инвестиций, который наблюдается с 2014 года, приведет к росту цен, поскольку предложение не будет успевать за спросом. При этом рост стоимости сырья вероятнее всего будет происходить постепенно, а для достижения цены в 100 долларов необходимы определённые условия, подчеркнул он.
Он также считает, что ОПЕК+ доволен темпами восстановления спроса и текущими ценами на нефть, однако ситуация указывает на то, что "рынку нужно больше баррелей". Эксперт ожидает, что альянс может в ближайшее время поднять официальные отпускные цены для клиентов с целью проверить состояние спроса.