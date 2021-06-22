МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти может достигнуть отметки в 100 долларов за баррель через год-полтора, сказал главный экономист трейдинговой Trafigura Group Саад Рахим (Saad Rahim) в интервью агентству Блумберг. Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

"Вы видите очень сильное восстановление спроса, лидерами которого до этого были Китай и сфера производства товаров, теперь же их сменили США, Европа, сферы услуг и путешествий", — пояснил экономист.

Эксперт также отметил, что сейчас рынок "жаден до нефти", и структурный недостаток инвестиций, который наблюдается с 2014 года, приведет к росту цен, поскольку предложение не будет успевать за спросом. При этом рост стоимости сырья вероятнее всего будет происходить постепенно, а для достижения цены в 100 долларов необходимы определённые условия, подчеркнул он.

Он также считает, что ОПЕК+ доволен темпами восстановления спроса и текущими ценами на нефть, однако ситуация указывает на то, что "рынку нужно больше баррелей". Эксперт ожидает, что альянс может в ближайшее время поднять официальные отпускные цены для клиентов с целью проверить состояние спроса.