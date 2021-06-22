КИЕВ, 22 июн — ПРАЙМ. Украинская компания "Укртранснафта" ввела в эксплуатацию обходной участок нефтепровода "Дружба" во Львовской области, сообщила пресс-служба компании во вторник.

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"Укртранснафта" ввела в эксплуатацию новую трассу нефтепровода — обходной участок нефтепровода "Дружба" (проходит от города Броды к западной границе Украины – ред.) и минимизировало риск загрязнения Стрыйского водозабора пресных подземных вод — одного из крупнейших водозаборов Львовской области и западного региона Украины", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что общая длина каждой нити построенного нефтепровода составляет 11,7 километра, а сама трасса проложена преимущественно по водоразделам, что должно исключить риск повреждения нефтепровода под действием природных факторов.

"Старый нефтепровод построили 60 лет назад и ввели в эксплуатацию в 1962 году. За это время он износился. Мы заранее заботимся о модернизации объектов, которые могут иметь влияние на окружающую среду. Сегодня уже нефть прокачивается по новой ветке, а старая ветвь больше не несет угроз для окружающей среды и жителей Львовской области", — заявил заместитель гендиректора "Укртранснафты" в Западном регионе Игорь Пита, слова которого приводятся на сайте компании.

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Строительство обходного участка было необходимо, чтобы минимизировать риски загрязнения окружающей среды в случае возможной аварии: "Нефтепровод "Броды-Госграница" проходит вдоль русла реки Стрый и частично проходит в рамках второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных подземных вод. В случае повреждения нефтепровода на этом участке существовал риск выхода нефти и загрязнения реки с попаданием нефти в под русловые сооружения водозабора", — объяснили в компании.

Решение о строительстве данного участка нефтепровода было принято еще в 2006 году. Ввод в эксплуатацию задержался на 10 лет из-за сложностей в отводе земельных участков, на которых построен новый участок.