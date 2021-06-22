МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти может преодолеть отметку в 80 долларов за баррель, если ОПЕК+ на заседании 1 июля воздержится от решения вновь увеличить добычу, говорится в аналитическом обзоре эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

Цена нефти марки Brent ранее во вторник поднялась выше отметки в 75 долларов за баррель, впервые с апреля 2019 года. Как отмечает Галактионов, котировками сейчас движет сохраняющийся дефицит и снижение вероятности скорого возращения на рынок иранской нефти.

"ОПЕК+ также придерживается достаточно осторожного подхода в плане ослабления сокращений, из-за чего на рынке стабильно наблюдается дефицит. Мировые запасы нефти уже вернулись к пятилетнему среднему показателю. Если на очередной встрече ОПЕК+ 1 июля альянс не анонсирует новое увеличение добычи, то котировки вполне могут подскочить до 80 долларов на фоне ужесточения дефицита", — считает эксперт.

Что же касается иранской нефти, Галактионов отмечает, что после победы на выборах президента Ирана сторонника жесткой линии в диалоге с США Ибрагима Раиси ядерные переговоры были приостановлены, ориентировочно, на 10 дней. Сам Раиси накануне заявил, что не намерен встречаться с президентом США Джо Байденом по поводу возможного снятия санкций с Тегерана, так как, по мнению избранного президента, Байден не привержен соглашениям, которые были заключены предыдущими правительствами США. Нефти пророчат $100 за баррель

"Помимо этого, Раиси выступает за то, чтобы санкции с нефтегазового экспорта были сняты до заключения новой ядерной сделки. Более жесткая позиция иранского лидера может затруднить переговоры и отсрочить возвращение на рынок иранской нефти", — добавляет эксперт.

Между тем, добыча нефти в Иране с начала года уже выросла, и "избыточные" баррели оседают в хранилищах, ожидая возможности отправиться на экспорт, говорится в обзоре. "В целом без санкций иранский экспорт может вырасти на 1 миллион баррелей в сутки до конца 2021 года. Объем большой, но актуальные прогнозы по спросу предполагают, что рынок сможет поглотить его", — заключает Галактионов.