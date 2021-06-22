МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть коррекционно снижаются во вторник днем, после того как утром стоимость марки Brent поднялась выше отметки в 75 долларов за баррель, впервые более чем за два года, свидетельствуют данные торгов. Эксперт уточнил, в каком случае стоимость нефти превысит $80 за баррель

По состоянию на 12.39 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,75%, до 74,35 доллара за баррель; стоимость августовских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 72,53 доллара, июльских — на 0,75%, до 73,11 доллара.

Цены на "черное золото" во вторник днем перешли к снижению после роста утром. Нефть марки Brent достигла отметки свыше 75 долларов за баррель, что стало рекордом впервые с 2019 года.

В целом же инвесторы сохраняют оптимизм по поводу восстановления спроса после пандемии коронавируса в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение. И, по словам аналитиков TD Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, восстановление спроса должно и дальше поддерживать цены. "Текущие перспективы роста спроса по-прежнему перевешивают опасения по поводу возможного увеличения поставок, в связи с отсутствием иранского ядерного соглашения", — добавили эксперты.