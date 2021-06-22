МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ обсуждает возможность дальнейшего увеличения добычи нефти в августе, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегата. Эксперт уточнил, в каком случае стоимость нефти превысит $80 за баррель

Заседание ОПЕК+ пройдет 1 июля. По словам собеседника агентства, альянс еще не обсудил детали относительно размера увеличения добычи.

Ранее агентство также сообщило, что Россия может предложить увеличение добычи нефти ОПЕК+ на фоне дефицита предложения на рынке.

По результатам прошедшей 1 июня встречи альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле. Цены на нефть перешли к снижению после локального рекорда

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На май текущего года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае составляли 7,3 миллиона миллиона баррелей в сутки, в июне будут находиться на уровне 6,6 миллиона, в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.