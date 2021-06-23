МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем продолжают расти на данных о запасах этого сырья в США, опубликованных Американским институтом нефти (API), свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется на дорожающей нефти

По состоянию на 12.38 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,04%, до 75,59 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,89%, до 73,5 доллара за баррель.

Цены на "черное золото" продолжают расти, в то время как инвесторы оценивают данные API о сокращении за неделю по 18 июня коммерческих запасов нефти в США на 7,2 миллиона баррелей.

Официальные данные, минэнерго США, об этом будут опубликованы позднее в среду, ранее прогнозировалось снижение показателя лишь на 3,9 миллиона баррелей.

Внимание нефтяных трейдеров также сосредоточено на будущем заседании ОПЕК+.

"Потенциальное увеличение предложения ОПЕК+ на 0,5 миллиона баррелей в день в августе, вероятно, будет слишком поздно, так как рынок нефти будет продолжать испытывать дефицит и еще больше подорвет запасы нефти в странах ОЭСР", — сказал газете Wall Street Journal старший нефтяной аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen).