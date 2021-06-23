МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% после публикации данных минэнерго США о более сильном, чем ожидалось, сокращении запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. Аналитики прогнозируют рекордный денежный поток нефтекомпаний в 2021 году

По состоянию на 17.46 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,34%, до 75,81 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,39%, до 73,86 доллара за баррель. Днем рост цен на нефть чуть превышал 1%.

Трейдеры обратили внимание на статистику, согласно которой запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 7,6 миллиона баррелей — до 459,1 миллиона баррелей. Аналитики при этом прогнозировали снижение лишь на 3,9 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина снизились на 2,9 миллиона при прогнозе роста на 0,8 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за минувшую неделю снизилась на 100 тысяч баррелей, до 11,1 миллиона баррелей в сутки.

Инвесторы также ожидают встречу ОПЕК+, которая состоится 1 июля. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов сообщила, что альянс планирует на заседании 1 июля договорится об увеличении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день.