МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно растут в связи с увеличением спроса на сырьё со стороны восстанавливающейся экономики, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ может увеличить совокупную добычу нефти

По состоянию на 7.53 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,09%, до 75,26 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 73,17 доллара за баррель.

Ситуация на рынке продолжает оставаться положительной для цен на нефть. Экономическое восстановление ускорилось, поскольку кампании вакцинации от ковида проводятся по всему миру, и это помогает увеличить потребление и спрос на топливо и сократить его запасы. Так, по данным минэнерго США запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 7,6 миллиона баррелей — до 459,1 миллиона. Аналитики при этом прогнозировали снижение лишь на 3,9 миллиона баррелей.

Далее в центре внимания инвесторов будет заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Ранее СМИ сообщали о том, что планируется дополнительное увеличение лимита добычи в августе.

"Низкий уровень предложения кажется более чем достаточным фактором, чтобы ОПЕК+ повысил добычу", — приводит агентство Блумберг слова стратега Daily FX Маргарет Ян (Margaret Yang). Она также отметила, что любое такое увеличение должно быть очень медленным и постепенным.