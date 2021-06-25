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https://1prime.ru/oil/20210625/834032607.html
Прокачка нефти по "Дружбе" приостановлена после ремонта
Нефть
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Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии остановлена после ремонта на украинском участке, возобновление ожидается в пятницу, сообщил журналистам советник... ПРАЙМ, 25.06.2021
нефть, нефтепровод "дружба", новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии остановлена после ремонта на украинском участке, возобновление ожидается в пятницу, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"В 06:30 была остановлена прокачка на НПС Будковице (Словакия) из-за возникшего воздушного пузыря после проведения регламентных работ украинскими коллегами на Прикарпатском участке МН "Дружба". Предполагается, что уже сегодня работа нефтепровода выйдет на штатный режим", — говорится в сообщении.
В июне прокачка через Словакию уже дважды была остановлена на два дня из-за техпроблем у одного из потребителей.