МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии остановлена после ремонта на украинском участке, возобновление ожидается в пятницу, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. Залить нефтью. Рынок боится снятия санкций с Ирана

"В 06:30 была остановлена прокачка на НПС Будковице (Словакия) из-за возникшего воздушного пузыря после проведения регламентных работ украинскими коллегами на Прикарпатском участке МН "Дружба". Предполагается, что уже сегодня работа нефтепровода выйдет на штатный режим", — говорится в сообщении.

В июне прокачка через Словакию уже дважды была остановлена на два дня из-за техпроблем у одного из потребителей.