МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днем последнего рабочего дня недели перешли к коррекционному снижению после роста ещё утром и увеличения примерно на 2% с начала этой недели, свидетельствуют данные торгов. Залить нефтью. Рынок боится снятия санкций с Ирана

По состоянию на 13.33 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,37%, до 75,28 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 72,98 доллара за баррель.

Цены на "черное золото" в пятницу днем перешли к коррекционному снижению. Оптимистичному настрою инвесторов способствовали рост спроса на топливо в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение, а также сокращение запасов этого сырья.

Трейдеры также находятся в ожидании заседания ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Аналитики полагают, что планируется дополнительное увеличение лимита добычи в августе на 500 тысяч баррелей в день. В целом же настрой на рост цен сохранятся в любом случае, так что текущее снижение можно расценивать лишь как слабую коррекцию перед выходными.

"Увеличения на 0,5 миллиона баррелей в день в августе недостаточно, чтобы изменить баланс рынка нефти, и он останется в дефиците, а запасы нефти продолжат сокращаться", — сказал газете Wall Street Journal аналитик DNB Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen).