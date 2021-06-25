МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером на оптимизме вокруг роста спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.48 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7%, до 76,09 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1%, до 74,03 доллара за баррель.

Настроения на рынке остаются оптимистичными на ожиданиях вокруг спроса, в частности на топливо, так как ограничения на передвижение постепенно снижаются.

Трейдеры также находятся в ожидании заседания ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Аналитики полагают, что планируется дополнительное увеличение лимита добычи в августе на 500 тысяч баррелей в день.

"Очень маловероятно, по крайней мере, с моей точки зрения, что они (ОПЕК+ — ред.) собираются наводнить рынок нефтью, открыть все краны и обрушить цену", — отметил руководитель по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg), чье мнение также приводит агентство, полагает, что увеличение предложения "не сбивает рынок с толку".

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США, за неделю завершившуюся 25 июня, снизилось на одну, до 372 агрегатов.