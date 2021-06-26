ЯКУТСК, 26 июн — ПРАЙМ. Разлив нефтепродуктов в реку Вилюй произошел в Якутии из-за аварии на ГЭС-2 в Мирнинском районе, на месте инцидента организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Эксперт рассказал, сколько будут стоить туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

"По требованию Якутской природоохранной прокуратуры региональным управлением Росприроднадзора организована внеплановая проверка по факту разлива нефтепродуктов, произошедшего 25.06.2021 в районе каскада Вилюйской ГЭС в Мирнинском районе. Предварительно разлив произошел в результате переполнения масляной ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора", — рассказали в пресс-службе.

По данным минэкологии республики, госинспекторами произведен осмотр места разлива нефтепродууктов, отобраны пробы воды.

"Учитывая, что в реку Вилюй впадают реки, относящиеся к объектам регионального государственного экологического надзора, в отношении ПАО "Якутскэнерго" возбуждено дело об административном правонарушении… По итогам предварительного осмотра места происшествия попадание нефтепродуктов в другие реки не зафиксировано", — добавили в ведомстве.