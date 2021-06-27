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Размер масляного пятна от разлива на реке Вилюй в Якутии сократился
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Размер и толщина масляного пятна от аварийного разлива из-за аварии на ГЭС-2 на реке Вилюй в Якутии сократились, сообщает пресс-служба каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука... ПРАЙМ, 27.06.2021
разлив нефтепродуктов, экология, якутия, новости, энергетика, нефть
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ЯКУТСК, 27 июн — ПРАЙМ. Размер и толщина масляного пятна от аварийного разлива из-за аварии на ГЭС-2 на реке Вилюй в Якутии сократились, сообщает пресс-служба каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО "Якутскэнерго".
Ранее сообщалось, что сотрудники каскада Вилюйских ГЭС компании "Якутскэнерго" круглосуточно устраняют масляное пятно от разлива нефтепродуктов в реку Вилюй, инцидент не угрожает другим водоемам.
Природоохранная прокуратура начала проверку. Предварительно, инцидент на ГЭС-2 в Мирнинском районе произошел из-за короткого замыкания трансформатора. В отношении ПАО "Якутскэнерго" возбуждено дело об административном правонарушении.
Как отметили в компании, для локализации пятна выставлено три уровня боновых заграждений, поверхность реки обработана специальными реагентами. "Размер и толщина масляного пятна значительно сократились", — рассказали в пресс-службе.
Начаты работы по обработке бетонных колонн, притурбинной территории ГЭС-2 и берега реки.
"Благодаря длинному световому дню мы работаем в круглосуточном режиме, чтобы в максимально короткие сроки закончить ликвидацию последствий утечки масла", — приводятся слова директора каскада Вилюйских ГЭС Александра Горяинова.