МИНСК, 28 июн — ПРАЙМ. Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефти и нефтепродуктов Минску, сообщило в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Ценам на нефть и рублю предсказали светлое будущее

"Сегодня в Нурсултане по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и его казахстанского коллеги Аскара Мамина подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.