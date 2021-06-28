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Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти
Нефть
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Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефти и нефтепродуктов Минску, сообщило в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте... ПРАЙМ, 28.06.2021
казахстан, белоруссия, поставки нефти, нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 28 июн — ПРАЙМ. Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефти и нефтепродуктов Минску, сообщило в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
"Сегодня в Нурсултане по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и его казахстанского коллеги Аскара Мамина подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.