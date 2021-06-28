МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Банк России сохраняет свой прогноз по среднегодовой долгосрочной цене на нефть марки Urals на уровне 50-55 долларов за баррель, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле

Глава ЦБ ранее в июне говорила, что регулятор планирует пересмотреть свой макропрогноз в июле, в частности, может быть повышен прогноз по темпам роста ВВП в текущем году, а также уточнены прогнозы по инфляции и среднегодовой ключевой ставке. По действующему прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2021 году составит 60 долларов за баррель, в 2022 году — 55 долларов за баррель, в 2023 году — 50 долларов за баррель.

"Наш прогноз достаточно консервативный, мы его пересмотрим к июльскому заседанию, потому что это наше опорное заседание, когда мы обновляем наш прогноз. Но наш взгляд на долгосрочную цену нефти остается консервативным — мы думаем, что она будет 50-55 долларов за баррель", — сказал Набиуллина в интервью "Блумберг ТВ".

Набиуллина пояснила, что сейчас стоимость нефти растет на фоне восстановления мирового спроса. "Но мы видим структурные изменения, климатическую повестку дня, которые повлияют на потребление нефти и скажутся на ценах на нее. Поэтому мы предпочитаем быть консервативными и проводить нашу денежно-кредитную политику с учетом этой консервативной оценки", — отметила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что влияние цен на нефть на экономику и финансовую систему России достаточно ограниченное благодаря бюджетному правилу.