МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают более чем на 1%, в то время как инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое состоится позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,09%, до 74,56 доллара за баррель, августовских фьючерсов – на 1,02%, до 75,4 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 1%, до 73,31 доллара за баррель.

В четверг, 1 июля, пройдет заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс примет решение по добыче нефти. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу.

При этом опасения за спрос на сырье вызывают новости о распространении нового штамма Covid-19 "дельта" в Европе.

"Прогноз восстановления спроса на нефть в течение лета может быть немного завышен, и на этой неделе трейдеры столкнутся с проверкой, поскольку (штамм — ред.) "дельта" дошел до Европы, а рост заражений в Юго-восточной Азии и Австралии приводит к возращению ограничений", — считает аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Луиза Диксон (Louise Dickson), чье мнение приводит агентство MarketWatch.