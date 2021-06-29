МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco может повысить августовские цены на нефть для покупателей из Азии, следует из опроса, проведенного агентством Блумберг.

Большинство опрошенных агентством аналитиков ожидают, что Саудовская Аравия повысит отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 0,65 доллара за баррель для покупателей из Азии — теперь она станет на 2,55 доллара выше по отношению к корзине сортов Oman/Dubai.

При этом один из опрошенных экспертов ожидает повышения отпускной стоимости на 0,7 доллара, еще два – на 0,4 и 0,45 доллара соответственно. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии в июне до 2,3%

Официальные данные Saudi Aramco будут опубликованы в первые дни следующего месяца. Ранее Саудовская Аравия повысила июльские цены для покупателей из Азии на 0,2 доллара за баррель, в то время как аналитики, опрошенные агентством, ожидали повышения на 0,1 доллара.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.