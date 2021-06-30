МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ предупредил о значительной неопределенности и потенциальном риске дисбаланса на мировом рынке нефти после апреля 2022 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний отчет альянса. Аналитик спрогнозировала, когда спрос на нефть достигнет своего пика

Во вторник состоялось заседание техкомитета ОПЕК+, в который входят эксперты альянса. Согласно документу, на который ссылается агентство, техкомитет полагает, что при различных сценариях, учитывающих спрос и предложение, к концу 2022 года на рынке ожидается избыток нефти.

В отчете приводится базовый сценарий, который учитывает прогнозы по мировому спросу на нефть и росту предложения вне ОПЕК из июньского доклада организации. Согласно этому сценарию, запасы нефти в странах ОЭСР в третьем квартале 2021 года будут на 96 миллионов баррелей выше средних показателей 2015-2019 годов, в четвертом – на 125 миллионов баррелей. В конце 2022 года, несмотря на значительное увеличение спроса, ОПЕК+ ожидает избыток предложения в 181 миллион баррелей.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на май 2021 года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, а на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае находились на уровне 7,3 миллиона баррелей в сутки, а в июне составляют 6,6 миллиона баррелей.