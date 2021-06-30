ОПЕК+ предупреждает о серьезных рисках дисбаланса на нефтяном рынке
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ предупредил о значительной неопределенности и потенциальном риске дисбаланса на мировом рынке нефти после апреля 2022 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний отчет альянса.
Во вторник состоялось заседание техкомитета ОПЕК+, в который входят эксперты альянса. Согласно документу, на который ссылается агентство, техкомитет полагает, что при различных сценариях, учитывающих спрос и предложение, к концу 2022 года на рынке ожидается избыток нефти.
В отчете приводится базовый сценарий, который учитывает прогнозы по мировому спросу на нефть и росту предложения вне ОПЕК из июньского доклада организации. Согласно этому сценарию, запасы нефти в странах ОЭСР в третьем квартале 2021 года будут на 96 миллионов баррелей выше средних показателей 2015-2019 годов, в четвертом – на 125 миллионов баррелей. В конце 2022 года, несмотря на значительное увеличение спроса, ОПЕК+ ожидает избыток предложения в 181 миллион баррелей.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на май 2021 года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, а на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае находились на уровне 7,3 миллиона баррелей в сутки, а в июне составляют 6,6 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/oil/20210630/834069741.html