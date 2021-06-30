МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост перед публикацией данных министерства энергетики США о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ предупреждает о серьезных рисках дисбаланса на нефтяном рынке

По состоянию на 13.33 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,82% — до 74,89 доллара, августовских фьючерсов – на 0,67%, до 75,26 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,14% — до 73,81 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,5-0,7%.

В среду инвесторы ожидают, что минэнерго США сообщит о том, что за предыдущую неделю запасы нефти в стране снизились на 4,7 миллиона баррелей. В то же время ранее Американский институт нефти (API) сообщил о снижении показателя на 8,15 миллиона баррелей.

На текущей неделе в центре внимания трейдеров будет заседание ОПЕК+, которое пройдет в четверг. Аналитики полагают, что альянс будет наращивать добычу в августе на фоне увеличения спроса на сырье.

Старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), мнение которого приводит агентство Блумберг, что рост добычи альянса в августе и последующие периоды необходимы, чтобы сбалансировать дополнительное увеличение спроса. Однако, по словам эксперта, неопределенность на рынке по-прежнему имеет влияние на решения ОПЕК+.

Текущий год пока складывается положительно для котировок нефти: за первое полугодие стоимость марки Brent подскочила в 1,4 раза, WTI – в 1,5 раза. Это стало лучшим ростом по итогам шести месяцев с 2009 года. За второй квартал нефть подорожала на 16-21%.