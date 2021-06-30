МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 июня, не изменилась, оставшись на уровне предыдущей недели в 11,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. ОПЕК+ предупреждает о серьезных рисках дисбаланса на нефтяном рынке

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,1 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в апреле составила 11,08 миллиона баррелей в сутки, в мае — 10,98 миллиона.

Минэнерго США 8 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,08 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — понизило до 11,79 миллиона баррелей в день.

ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 июня, снизились на 1,5%, или на 6,7 миллиона баррелей, — до 452,3 миллиона баррелей, говорится в обзоре.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 4,7 миллиона баррелей. Эксперт назвал неожиданное преимущество России на нефтяном рынке

Показатель снизился до минимума с ноября 2019 года. Тогда он составлял 451,9 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в стране сократился на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 622,5 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 40,3 миллиона с 41,7 миллиона баррелей неделей ранее.

Запасы бензина в США за неделю выросли на 1,5 миллиона баррелей (на 0,6%), до 241,6 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,9 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 0,9 миллион баррелей, или на 0,6%, до 137,1 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось их увеличение на 0,5 миллиона баррелей.