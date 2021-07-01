МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ОПЕК+ в четверг проведет серию заседаний, по итогам которых должны быть определены параметры соглашения об ограничении добычи нефти альянса на период после июля.

Как сообщал РИА Новости в июне вице-премьер РФ Александр Новак, глава российской делегации в ОПЕК+ и сопредседатель альянса, новые параметры сделки могут быть определены как на месяц, так и на более длительный период.

На 14.00 назначено начало заседания конференции ОПЕК, которое в 16.00 мск сменится заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Традиционно, он определяет рекомендацию для всего альянса по дальнейшим условиям соглашения. Затем в 18.00 мск должно начаться заседание всех стран ОПЕК+, где и будет принято итоговое решение. Все встречи из-за пандемии COVID-19 проходят в формате видеоконференций. ОПЕК+ предупреждает о серьезных рисках дисбаланса на нефтяном рынке

Ранее в июне газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных делегатов писала, что ОПЕК+ обсуждает возможность роста добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день после июля. При этом агентство Блумберг, ссылаясь на отчет для экспертов альянса, писало, что на рынке ожидается сохранение дефицита предложения в текущем году, если добыча ОПЕК+ останется на текущем уровне.

Между тем, цена Brent на прошлой неделе достигала 76 долларов за баррель, впервые с октября 2018 года.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на май 2021 года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь составляют 6,2 миллиона, а на июль — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае находились на уровне 7,3 миллиона баррелей в сутки, а в июне составляют 6,6 миллиона баррелей.