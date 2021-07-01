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Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+
Нефть
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Мировые цены на нефть в четверг утром немного увеличиваются в преддверии заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на... ПРАЙМ, 01.07.2021
нефть, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром немного увеличиваются в преддверии заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,16% — до 74,74 доллара, августовских фьючерсы на WTI — на 0,2% — до 73,62 доллара за баррель.
В центре внимания трейдеров будет заседание ОПЕК+, которое пройдет позднее в четверг. Аналитики полагают, что альянс будет наращивать добычу в августе на фоне увеличения спроса на сырье.
Ситуация на рынке на данный момент способствует росту цен на нефть и нефтепродукты. С одной стороны, наблюдается резкое увеличение спроса, в частности со стороны США, где постепенно снимаются карантинные ограничения, с другой – уровень предложения остается практически неизменным. В связи с этим эксперты отмечают возможный дефицит сырья уже в текущем году.
"Если спрос продолжит расти, мы определенно увидим дефицит как нефти, так и нефтепродуктов в четвертом квартале", — прокомментировал агентству Блумберг ситуацию аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).