МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Нефтяные котировки держатся на повышенных уровнях в ожидании заседания ОПЕК+, которое пройдет сегодня. Как в июле будет меняться курс рубля

Координация усилий стран ОПЕК+ в регулировании предложения остается основным аргументом недавнего достижения максимальных с 2019 года ценовых уровней, рассказал агентству "Прайм" директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева.

"Brent сохраняет попытки удержаться выше $75 за баррель, хотя нервозность из-за переноса даты заседания на один день несколько выросла: стороны ищут сбалансированное решение", — пояснил он.

Для России интересен сценарий увеличения объемов добычи (и, вероятно, стагнации или небольшой коррекции цен). Для Саудовской Аравии — удержание объемов и рост цен на сырье.

В целом, страны могут найти решение могут где-то между двумя точками зрения. Тем более, в последние дни выросли опасения за спрос на фоне распространении дельта-штамма коронавируса и ужесточения карантинных мер в ряде стран.

"Если не будет эпидемических сюрпризов, у нас нет оснований предполагать разлад между членами ОПЕК+ и игры против друг друга — для цен, это соответственно, довод держаться в интервале $73-77/баррель", — пояснил собеседник агентства.

В стремительный рост за пределы диапазона верится с трудом, учитывая укрепление доллара на мировой арене и структурную слабость спроса, подытожил Кошелев.

Напомним, что ОПЕК+ в четверг проведет серию заседаний, по итогам которых должны быть определены параметры соглашения об ограничении добычи нефти альянса на период после июля.

Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, глава российской делегации в ОПЕК+ и сопредседатель альянса, новые параметры сделки могут быть определены как на месяц, так и на более длительный период.