МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Дефицит на рынке нефти в третьем квартале сохранится даже при более высоком объеме добычи ОПЕК+ летом и приведет к дальнейшему росту цен на сырье, — они могут достичь 80 долларов за баррель, ожидают аналитики Citi. Какими будут цены на нефть после заседания ОПЕК+

"Мы ожидаем, что рынок останется в состоянии глубокого дефицита на уровне более 3 миллионов баррелей в день в течение третьего квартала 2021 года, даже с учетом более высокой добычи ОПЕК+…", — приводит агентство Блумберг прогноз команды аналитиков банка.

Эксперты Citi отмечают, что в этой ситуации стоимость нефти марки Brent может достичь 80 долларов за баррель. В данном случае банк исходит из увеличения добычи ОПЕК в августе почти на 1 миллион баррелей в день и совокупного увеличения на 500 тысяч баррелей в день в странах альянса, не входящих в ОПЕК, после компенсации снижения добычи.

В среду утром цены на нефть незначительно растут в ожидании встречи ОПЕК+. Марка Brent торгуется в районе 74,7 доллара за баррель.

При этом Citi ожидает, что мировой спрос на нефть в августе достигнет рекордно высокого уровня в 101,5 миллиона баррелей в день, что связано с отложенным спросом на досуг и отдых. 1 июля ОПЕК+ решит, стоит ли с августа увеличивать добычу нефти

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались. На май 2021 года они составляли 6,55 миллиона баррелей в сутки, на июнь — 6,2 миллиона, а на июль составляют 5,76 миллиона баррелей в день. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в мае находились на уровне 7,3 миллиона баррелей в сутки, в июне — 6,6 миллиона баррелей, а в июле составят 5,76 миллиона баррелей.