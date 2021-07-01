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2021
https://1prime.ru/oil/20210701/834082291.html
"Транснефть" ограничила прием нефти на польском участке "Дружбы"
Нефть
Новости
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Ограничение приема нефти на первую декаду июля введено на польском участке нефтепровода "Дружба" из-за внепланового начала ремонтов на НПЗ в Германии, сообщил журналистам советник... ПРАЙМ, 01.07.2021
нефтепровод "дружба", транснефть, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ограничение приема нефти на первую декаду июля введено на польском участке нефтепровода "Дружба" из-за внепланового начала ремонтов на НПЗ в Германии, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"На НПС "Адамова Застава" (Польша, МН "Дружба") ввели ограничение на прием от действующего графика на первую декаду месяца (без общего сокращения) из-за непланируемого начала ремонтов на НПЗ в городе Лойна (Германия)", — сказал он.