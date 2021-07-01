МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ограничение приема нефти на первую декаду июля введено на польском участке нефтепровода "Дружба" из-за внепланового начала ремонтов на НПЗ в Германии, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"На НПС "Адамова Застава" (Польша, МН "Дружба") ввели ограничение на прием от действующего графика на первую декаду месяца (без общего сокращения) из-за непланируемого начала ремонтов на НПЗ в городе Лойна (Германия)", — сказал он.