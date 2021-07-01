МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в июне выросла на 7,2% к маю и в 1,7 раза к июню прошлого года — до 71,4 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ. Какими будут цены на нефть после заседания ОПЕК+

"Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2021 года сложилась в размере 71,4 доллара за баррель, что в 1,7 раза выше, чем в июне 2020 года (41,93 доллара за баррель)", — говорится в сообщении министерства.

В мае этого года марка Urals стоила в среднем 66,63 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть Urals в январе-июне 2021 года сложилась в размере 63,35 доллара за баррель против 39,68 доллара за аналогичный период 2020 года.