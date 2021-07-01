2021-07-01T11:04:48+03:00
2021-07-01T11:04:48+03:00
2021-07-01T11:04:48+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210701/834082646.html
Нефть Urals в июне подорожала на 7,2%
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в июне выросла на 7,2% к маю и в 1,7 раза к июню прошлого года — до 71,4 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ... ПРАЙМ, 01.07.2021
цена на нефть, нефть urals, нефть, торги, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83232/96/832329629.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83232/96/832329629.jpg
https://1prime.ru/images/83232/96/832329628.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83232/96/832329628.jpg
https://1prime.ru/images/83232/96/832329616.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83232/96/832329616.jpg
https://1prime.ru/oil/20210701/834080439.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в июне выросла на 7,2% к маю и в 1,7 раза к июню прошлого года — до 71,4 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2021 года сложилась в размере 71,4 доллара за баррель, что в 1,7 раза выше, чем в июне 2020 года (41,93 доллара за баррель)", — говорится в сообщении министерства.
В мае этого года марка Urals стоила в среднем 66,63 доллара за баррель.
Средняя цена на нефть Urals в январе-июне 2021 года сложилась в размере 63,35 доллара за баррель против 39,68 доллара за аналогичный период 2020 года.