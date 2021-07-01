2021-07-01T13:34:10+03:00
2021-07-01T13:34:10+03:00
2021-07-01T13:34:10+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210701/834084944.html
Цены на нефть усиливают рост в преддверии заседания ОПЕК+
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые цены на нефть в четверг днем увеличивают темпы роста в ожидании решений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.22 мск цена сентябрьских фьючерсов на... ПРАЙМ, 01.07.2021
опек, нефть, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83316/33/833163319.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83316/33/833163319.jpg
https://1prime.ru/images/83316/33/833163318.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83316/33/833163318.jpg
https://1prime.ru/images/83316/33/833163306.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83316/33/833163306.jpg
https://1prime.ru/oil/20210630/834069741.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем увеличивают темпы роста в ожидании решений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.22 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11% — до 75,45 доллара, августовских фьючерсы на WTI — на 1,14% — до 74,31 доллара за баррель. Утром нефть обеих марок дорожала примерно на 0,2%.
Инвесторы сосредоточены на предстоящем заседании ОПЕК+, которое пройдет позднее в четверг. Аналитики полагают, что альянс на фоне резкого увеличения спроса и недостаточного предложения примет решение об увеличении добычи.
Аналитик ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что в случае повышения добычи в августе менее чем на 500 тысяч баррелей в день, нефть продолжит дорожать.
При этом беспокойства относительно распространения варианта коронавируса "дельта" и возможного возобновления карантинных ограничений на этом фоне сохраняются, однако, как отметил Паттерсон, на данный момент рынок справляется с тем, чтобы "игнорировать" возможные риски.