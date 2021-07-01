МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем увеличивают темпы роста в ожидании решений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ предупреждает о серьезных рисках дисбаланса на нефтяном рынке

По состоянию на 13.22 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11% — до 75,45 доллара, августовских фьючерсы на WTI — на 1,14% — до 74,31 доллара за баррель. Утром нефть обеих марок дорожала примерно на 0,2%.

Инвесторы сосредоточены на предстоящем заседании ОПЕК+, которое пройдет позднее в четверг. Аналитики полагают, что альянс на фоне резкого увеличения спроса и недостаточного предложения примет решение об увеличении добычи.

Аналитик ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что в случае повышения добычи в августе менее чем на 500 тысяч баррелей в день, нефть продолжит дорожать.

При этом беспокойства относительно распространения варианта коронавируса "дельта" и возможного возобновления карантинных ограничений на этом фоне сохраняются, однако, как отметил Паттерсон, на данный момент рынок справляется с тем, чтобы "игнорировать" возможные риски.