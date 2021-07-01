МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускоряют рост до 2% в преддверии заседания ОПЕК+, цена марки WTI поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,88% — до 76,03 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 2,12%, до 75,04 доллара за баррель.