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Цена на американскую нефть WTI поднялась выше $75 за баррель
Нефть
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Мировые цены на нефть в четверг днем ускоряют рост до 2% в преддверии заседания ОПЕК+, цена марки WTI поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 10 октября 2018 года,... ПРАЙМ, 01.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускоряют рост до 2% в преддверии заседания ОПЕК+, цена марки WTI поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,88% — до 76,03 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 2,12%, до 75,04 доллара за баррель.