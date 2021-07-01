МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Поставки нефти по системе "Транснефти" в июне выросли на 8,8% в годовом выражении — до 37,58 миллиона тонн, в июле ожидаются на уровне 38,08 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина. Цена на американскую нефть WTI поднялась выше $75 за баррель

В том числе прокачка российской нефти в июне выросла на 10,3% в годовом выражении — до 36,034 миллиона тонн. В июле она ожидается в объеме 36,73 миллиона тонн.

Поставки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России в июне выросли в годовом выражении на 9,9%, до 19,64 миллиона тонн, в июле показатель ожидается на уровне 20,56 миллиона тонн, собщает Демин. План компании по поставкам на российские НПЗ в июне составлял 19,4 миллиона тонн.

Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в июне вырос на 6,3% в годовом выражении, до 15,71 миллиона тонн, а в июле ожидается на уровне 15,55 миллиона тонн.

В том числе экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в июне сократился на 7,5%, до 3,13 миллиона тонн, в июле ожидается 3,33 миллиона тонн. Нефтяной рынок может вновь столкнуться с избытком сырья

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в июне упали на 25,9% в годовом выражении, до 2,78 миллиона тонн, в июле они планируются на уровне 3,54 миллиона тонн.

Кроме того, "Транснефть" в июне нарастила отгрузки нефти на экспорт через крупнейшие нефтеналивные порты на 29,4% в годовом выражении, до 10,88 миллиона тонн, в июле ожидается 9,16 миллиона тонн. В том числе через порт Новороссийска в июле планируется поставить 1,42 миллиона тонн нефти, Приморска — 3,1 миллиона тонн, Козьмино — 2,94 миллиона тонн, Усть-Луги — 1,7 миллиона.

Поставки дизтоплива через порты в июне достигли почти 2 миллионов тонн, увеличившись в годовом выражении на 26,2%, в июле ожидаются на уровне 1,8 миллиона тонн. В том числе в июле планируется поставить через Приморск 1,1 миллиона тонн дизеля, через Новороссийск — 432 тысячи тонн.