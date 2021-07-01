МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Экспорт нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в июне вырос на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с маем текущего года — сократился на 2,4%, до 5,074 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Поставки по системе "Транснефти" в июне выросли на 8,8%

"За июнь 2021 года на морском терминале (МТ) КТК отгружено 5 073 782 тонны (41 198 084 баррелей) брутто. В указанном месяце на МТ обработано 50 танкеров, таким образом за первые шесть месяцев текущего года в Южной Озереевке отгружено 290 судов", — говорится в сообщении. В июне 2020 года через систему было отгружено 4,272 миллиона тонн нефти, в мае 2021 года — 5,197 миллиона тонн.

Всего казахстанские грузоотправители отгрузили за июнь 3,577 миллиона тонн нефти, еще 695 552 тонны отгруженной нефти поступило с территории России. График отгрузки на июнь выполнен полностью. Из общего объема июньских отгрузок 1,777 миллиона тонн нефти – с месторождения Тенгиз, 794 668 тонн – с месторождения Карачаганак и 972 754 тонны – с Кашаганского месторождения, а также 32 342 тонны нефти от других казахстанских производителей.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.