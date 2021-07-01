МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 2%, в то время как инвесторы оценивают новости вокруг заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Началось заседание мониторингового комитета ОПЕК+

По состоянию на 17.37 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,59% — до 75,81 доллара, августовских фьючерсы на WTI — на 2,25% — до 75,12 доллара за баррель.

Днем нефть дорожала немного более чем на 1%, а стоимость нефти марки WTI превысила 75 долларов за баррель впервые с 10 октября 2018 года. Инвесторы сосредоточены на предстоящем в четверг заседании ОПЕК+. Аналитики полагают, что на фоне резкого увеличения спроса и недостаточного предложения ОПЕК+ примет решение об увеличении добычи.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться рекомендация альянсу по параметрам сделки об ограничении добычи нефти после июля, уже началось в формате видеоконференции.

Ранее СМИ сообщали, что ОПЕК+ планирует постепенно нарастить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки в августе-декабре, а также продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года.

"Мы абсолютно уверены, что цены будут продолжать расти, особенно если ОПЕК добавит что-нибудь до 500 тысяч баррелей в день. Это капля в море", — отметила нефтяной аналитик Energy Aspects Ltd. в Лондоне Амрита Сена (Amrita Sen), чье мнение приводит агентство Блумберг.