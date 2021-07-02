МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. ОАЭ выступают в ОПЕК+ за увеличение почти на 700 тысяч баррелей в сутки своего базового уровня добычи нефти, который берется за основу для ограничения производства, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных делегатов.

"ОАЭ хотят увеличить свою базу отсчета до примерно 3,8 миллиона баррелей в сутки… Новая база позволит ОАЭ дополнительно добыть 700 тысяч баррелей в сутки", — пишет агентство, ссылаясь на свои источники.

Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Дефицит бюджета США превысит $3 триллиона в 2021 году

Ожидалось, что на заседании в четверг альянс примет решение о дальнейшем ослаблении своих ограничений после июля. В частности, агентство Блумберг писало, что изначально комитет ОПЕК+ утвердил рекомендацию продолжить рост добычи нефти в августе-декабре — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

Однако переговоры затруднила позиция ОАЭ. В итоге окончательная рекомендация по судьбе сделки так и не была дана. ОПЕК+ продолжит обсуждение в пятницу.