2021-07-02T08:42:11+03:00
2021-07-02T08:42:11+03:00
2021-07-02T08:42:11+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210702/834092123.html
СМИ сообщили о сокращении добычи нефти в России
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Добыча нефти и конденсата в России в июне снизилась на 0,5% в месячном выражении — до 10,419 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные... ПРАЙМ, 02.07.2021
добыча нефти, нефть, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83225/50/832255026.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83225/50/832255026.jpg
https://1prime.ru/images/83225/50/832255025.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83225/50/832255025.jpg
https://1prime.ru/images/83225/50/832255024.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83225/50/832255024.jpg
https://1prime.ru/oil/20210702/834091918.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в июне снизилась на 0,5% в месячном выражении — до 10,419 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ.
В то же время в годовом выражении показатель вырос на 11,7%.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июнь 2021 года они составляли 6,2 миллиона баррелей в сутки, а на июль составляют — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.