МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в июне снизилась на 0,5% в месячном выражении — до 10,419 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ. Цены на нефть колеблются в ожидании решений ОПЕК+

В то же время в годовом выражении показатель вырос на 11,7%.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июнь 2021 года они составляли 6,2 миллиона баррелей в сутки, а на июль составляют — 5,76 миллиона. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.