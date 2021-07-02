МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-июне 2021 года увеличилась на 182 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,281 миллиона тонн, сообщает компания. СМИ сообщили о сокращении добычи нефти в России

По группе "Татнефть" добыча увеличилась на 168,3 тысячи тонн и составила 13,429 миллиона тонн.

При этом добыча сверхвязкой нефти в январе-июне составила 1,81 миллиона тонн, что на 205,5 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" за шесть месяцев переработал 6,321 миллиона тонн сырья, в том числе 6,157 миллиона нефтяного. За период с января по июнь было произведено 6,157 миллиона тонн нефтепродуктов, в том числе автомобильного бензина — 660,99 тысячи, а дизельного топлива — 2,815 миллиона тонн.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко".